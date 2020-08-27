Son dakika haberi... Çöplükte çıkan yangın sonrası şehri duman kapladı - Son Dakika

Çöplükte çıkan yangın sonrası şehri duman kapladı

Şehri kaplayan duman ve pis koku nedeniyle nefes almak zorlaştı

KARABÜK - Karabük'te, çöplükte çıkan yangın sonrası oluşan duman ve pis koku şehrin tamamını kapladı. Duman ve pis koku nedeniyle nefes almak zorlaştı.

Kentin çöp depolama alanında gün gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın sonrası Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

Gece boyunca devam eden yangın sonrası duman ve pis koku şehrin tamamını kapladı. Şehrin üzerine sis gibi çöken duman nedeniyle görüş mesafesi düşerken, pis koku nedeniyle nefes almak zorlaştı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

4-5 saatlik çalışmanın ardından yangının tamamen söndürüleceğini ifade eden Vergili, "Bu sık sık tekrarlanacak bir alan. 1978'den bugüne Karabük çöpünün depolanmış olduğu bir alan. 10 yıl önce bir yer tespit etmiştik. Tespit ettiğimiz yerde inşaat belirli bir yere geldikten sonra heyelan olması sebebiyle yer iptal edildi. Ama biz boş durmadık Karabük il sınırları içerisinde bir alan belirledik. Hiç kimse tarafından problem edilmeyen bir alan. 2-2,5 yıldır bir ÇED raporu almak için sürekli olarak çaba sarf ediyoruz. Şu anda devlet bize 'çöpü nereye atıyorsunuz, nereye depoluyor sunuz?' diye sorgulamıyor. Ama yapacağımız çöp depolama alanının burayı sorguluyor. Buranın ÇED raporuyla ilgili 2-2,5 yıldır vakit kaybediyoruz. Bize bu olayı kolaylaştırmış olsaydı belki şuanda çöp depolama tesisimiz yeni alanda olacak hatta içerisinde de elektrik üretmeyi, ekonomiye katkı yapacak üniteleri yapmayı düşünüyorduk. Biraz daha beklememiz gerekiyor diye tahmine diyorum" dedi.