Son dakika haberi... Çopuroğlu, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Çopuroğlu, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı

21.01.2021 14:53
Son dakika haberi... Çopuroğlu, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına canlı bağlantıyla katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına canlı bağlantıyla katıldı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, 143. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Toplantıya, AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de canlı bağlantıyla katıldı.

Toplantıda, gündeme dair konuların ele alındığını ifade eden Çopuroğlu, toplantının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise toplantıda çok önemli konulara değinildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işimizin başında olmaya devam edeceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu, Akkışla ve Bünyan ilçe başkanları ve belediye başkanları ile yatırım ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Çopuroğlu başkanlığındaki toplantıda ilçelerin genel durumu, yapılan yatırım ve hizmetlerin yanı sıra 2021 yılında yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda ilçe başkanları, teşkilat çalışmaları ve ilçelerin sorunları hakkında bilgi verdi.

Toplantıyı değerlendiren Başkan Çopuroğlu, büyük ülke olmanın en önemli yolunun, şehrin her noktasına ulaşabilmekten geçtiğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çopuroğlu, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı - Son Dakika


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