Son dakika haberi... ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANINDA YANGIN TATBİKATI BAŞARIYLA SONUÇLANDI

TEKİRDAĞ'da, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılan yangın tatbikatta senaryo gereği inişe geçtiği sırada kaza kırıma uğrayan uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 15 dakikada kontrol altına alınarak, söndürüldü. Gerçeği aratmayan tatbikat, planlandığı süre içerisinde başarıyla tamamlandı. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda Havalimanında, Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) personeli tarafından 'Kaza kırım ve yangınla mücadele tatbikatı' gerçekleştirildi. Havalimanında kaza-kırıma uğrayan bir uçakta çıkan yangına karşı tecrübe kazanmaları ve ARFF araçlarının performansının denenmesi amacıyla düzenlenen tatbikata, Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, Çorlu ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk, Hava alanı Müdürü Ahmet Gündoğmuş katıldı.

UÇAĞIN MOTOR BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN 15 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

Senaryo gereği içinde 120 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu KTY Havayollarına ait Ankara-Çorlu seferini yapan KT 4125 sefer sayılı A-717 tipi yolcu uçağı, piste iniş yaptığı sırada lastiği patladı. Pisten çıkan uçağın motor bölümünde yangın çıktı. Uçağın kaza kırıma uğraması üzerine havalimanında bulunan itfaiye ekipleri, pist ve çevresinde önlem alarak, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla çıkan yangını 15 dakika içerisinde kontrol altına alarak söndürdü. Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat başarıyla sonuçlandı.

Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, tatbikatın başarıyla sonuçlandığını belirterek, Burası malumunuz üzere Trakya bölgesinin tek havaalanı Çorlu Atatürk Havalimanı. Bugünkü yaptığımız tatbikatta kaza kırım ekipleriyle beraber yangınla mücadele ekiplerimizin ortak çalışmasıyla senaryo gereği KTY Havayolları'na ait 120 yolcu 4 mürettebatı olan bir uçağın kaza kırıma uğramasıyla ilgili tatbikat yaptık. Devlet Hava Meydanları İşletmemizin genelgesi ve önergeleriyle doğrultusunda her an bir kaza olacakmış gibi Allah korusun, her an bir sıkıntı olacak gibi ekiplerimizin hazır ve disiplinli bir şekilde durması gerekir. Su ve kimyasal maddelerle beraber hava üst komutanlığımızdan alınan takviye ile başarılı bir tatbikat oldu. Bizim en büyük temennimiz kazaların olmaması. Her zaman ekipler böyle bir durumda can kaybı olmadan acil bir durumda müdahale yeteneğini tam teşekküllü, yüzde yüz hazır bir şekilde tutmamız gerektiğini düşünüyorum? dedi. (DHA)