Son dakika haberi: Çorlu'da 2'si polis 10 kişinin yaralandığı kavgaya 12 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi: Çorlu'da 2'si polis 10 kişinin yaralandığı kavgaya 12 tutuklama

29.06.2022 10:41
Son dakika haberi: Çorlu'da 2'si polis 10 kişinin yaralandığı kavgaya 12 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, eğlence mekanı işleten iki grup arasında çıkan ve 2'si polis 10 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 12 şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, eğlence mekanı işleten iki grup arasında çıkan ve 2'si polis 10 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 12 şüpheli tutuklandı.

Çorlu'da, cumartesi günü sabaha karşı, Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta, eğlence mekanı işleten iki grup arasında tabanca, bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavga çıktı. Polis, iki grup arasındaki çatışmayı önlemek için havaya uyarı ateşi açtı. Yaşanan arbedede 2 polis memuru, beyzbol sopasıyla yaralandı. Kavgaya karışanlardan 2'si tabanca, 8'i bıçak ve sopalarla olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Polis, olaya karışan 21 süpheliyi gözaltına alırken, üzerlerindeki aramalarda 7 tabanca, tabancalara ait mermiler, 1 bıçak, 5 beyzbol sopası ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çorlu'da 2'si polis 10 kişinin yaralandığı kavgaya 12 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Çorlu'da 2'si polis 10 kişinin yaralandığı kavgaya 12 tutuklama - Son Dakika
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