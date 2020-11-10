Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde şüpheli araç ve şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı. Yakalananların arasında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı da var.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Genel asayiş uygulamasında şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde denetim yapıldı. Yapılan çalışmalarda, haklarında UYAP yakalama emri bulunan 6 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, A.K. isimli şahsın Silahlı Yağma ve Yaralamadan 12 yıl kesilmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Ayrıca yakalanan S.Z. isimli şahsın da üzerinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet fişek bulundu.

Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs sorgulamaları için emniyete götürüldü. - TEKİRDAĞ