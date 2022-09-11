TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, ikinci el eşya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, depo kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Kemalettin Mahallesi Canan Sokak üzerinde bulunan ikinci el eşya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Depodan çıkan dumanları görenlerin ihbarıyla bölgele itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangında, itfaiye ekipleri kapalı olan deponun demir kapısına levye kırdı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın deponun diğer kısmına oradan da birinci kata sıçradı. İtfaiyenin uzun süren çalışmasının ardından yangı kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depo kullanılamaz hale geldi.
Polis, yangının meydana geldiği sokak üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Depoda geçen yıl da yangın çıktığı belirtilen iş yeri sahibi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... ÇORLU'DA İKİNCİ EL EŞYA DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika