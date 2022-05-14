Son dakika haberi | Çorlu'da korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi | Çorlu'da korkutan yangın

14.05.2022 01:25
Son dakika haberi | Çorlu'da korkutan yangın

Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

Hıdırağa Mahallesi Kale Altı 2. Sokak'ta B.Ö.'ye ait tek katlı evde yangın meydana geldi. Tutuşan çatı ve evin bazı iç kısımları, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. İkamet sakinleri, yangında kundaklama şüphesi üzerinde durduklarını ifade etti.

Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi | Çorlu'da korkutan yangın
Son dakika haberi | Çorlu'da korkutan yangın
Son dakika haberi | Çorlu'da korkutan yangın

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Tekirdağ, Yangın, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Çorlu'da korkutan yangın - Son Dakika


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