Son dakika haberi | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

21.03.2022 20:45
Son dakika haberi | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, cumartesi gecesi Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Leylak Sokak'ta seyreden B.D.'nin kullandığı 05 LL 424 plakalı otomobil ile Ş.K. yönetimindeki 34 ZMY 20 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli kurye yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

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Cumartesi, Tekirdağ, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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