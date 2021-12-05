Son dakika haberi! Çorlu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik yaptıkları çalışma kapsamında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 2 bin 296 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y ve D.A gözaltına alındı.