Son dakika haberi: Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı

08.07.2022 19:36
Son dakika haberi: Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı

Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 2018 yılında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 2018 yılında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Sarılar Mahallesi'ndeki tren yolu yakınlarında bulunan "8 Temmuz Anıtı" önünde toplanan grup, kazada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu brandayı açtı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarından Zeliha Bilgin, burada yaptığı konuşmada, yaşanan olay sonrası hukuki mücadelelerini devam ettirdiklerini söyledi.

Kazada kızını, kardeşini ve yeğenini yitiren Bilgin'in yanı sıra yakınlarını kaybedenlerden bazıları da konuşma yaptı.

Daha sonra kazada hayatını kaybedenler için camide mevlit okutuldu.

Uzunköprü- İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi ölmüş, 340 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Sarılar, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

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