Kazada kızını, kardeşini ve yeğenini yitiren Bilgin'in yanı sıra yakınlarını kaybedenlerden bazıları da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Sarılar, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

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