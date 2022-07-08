ÇORLU'DAKİ TREN KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN 25 KİŞİ ANILDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişi, kazanın 4'üncü yıldönümünde Sarılarla Mahallesi'nde ölenler anısına yapılan anıt önüne anıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Kazanın 4'üncü yıl dönümünde, ölenler, Sarılar Mahallesi'nde, hayatını kaybedenler için yapılan anıt önünde anıldı. Anmaya hayatını kaybedenlerin yakınları ile olayda yaralananlar katıldı. Sarılar Mahallesi'nde toplanan aileler, buradan anıt önüne ellerinde ölenlerin fotoğraflarını taşıyarak yürüyüp, anıta karanfiller bıraktı.Aileler adına kazada kızı Bihter Bilgin, kardeşleri Emel Duman, Derya Kurtulmuş ve 6 aylık yeğeni Beren Kurtulmuş'u kaybeden Zeliha Bilgin, konuştu. Adalet istediklerini söyleyen Bilgin, 4 yıldır yılmadan mücadele ettiklerini belirterek, "Bu bayram arifesinde hepiniz geldiniz, iyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Aslında söylemek istediğim o kadar çok şey var ki ama ağzımdan çıkacak hiçbir kelime yok. Yine görüyorum ki bize bizden başka dost yok. Biz bir oldukça bu yapılanların, adaletsizliğin, kalp denilenlerin hesabını hep birlikte soracağız. Böyle arife gününün gecesinde vaktinizi ayırıp yanımda oldunuz. Size 4 yıl önce bu saatlerden çok az bir şeyler söylemek istiyorum. Kazadan 10 dakika önce size son görüşmelerimden hiç bahsetmemiştim. Kızımla konuştum, 'Geliyoruz anne' kardeşlerimle konuştuğumda 'Görüşürüz abla' dediler. Bizim için bayramlar gitti, özel günler bitti. Ama sebep olanlar hesap sorulmadığı için 4 yıldır bayramlarını o kadar güzel kutluyorlar ki çünkü hesap soran yok onlara. 25 melek gitti buradan, umutlar gitti. Doktorumuz gitti, öğretmenimiz gitti. Toz pembe olan hayalleri olan evlatlarımız gitti ve hiç uğruna. Ama 4 yılda kim hesap sordu? Hiç kimse. Yok muydu bu ülkenin hesap soracak kendine güvenen bir hakimi? Yok muydu bu ülkenin bir cesur bize cevap verecek, kilit isimleri karşımıza getirecek bir hakimi? Böyle bayram gecesinde en azından içimize umut serpemezler miydi, size soruyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından yakınlarını kaybedenler okunan mevlide katıldı. (DHA)