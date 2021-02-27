Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki şehitlikten çalınan küçük bayrak direklerinin yerine yenileri monte edildi.
Omurtak Caddesi İstanbul yolundaki Çorlu Şehitliği'nde şehit mezarlarının yanında duran 15 santimetre yüksekliğindeki 9 bayrak direğinin 24 Şubat'ta çalınması üzerine, 32 şehit mezarındaki direkler yenilendi.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, AA muhabirine, şehitlikte yaşanan olay üzerine bayrak direklerinin tamamının değiştirildiğini söyledi.
Şehitlikteki güvenlik kameralarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilerek bölgenin izleneceğini ifade eden Sarılı, bundan sonra bu tür olaylarla karşılaşmak istemediklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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