Son dakika haberi: Çorlu tren kazasının 7. duruşması yapıldı - Son Dakika

Çorlu 'da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasının 7. duruşması yapıldı. Duruşma görüldükten sonra dava 7 Eylül 2021 tarihine ertelendi.

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