CoronaVac aşısından görüntüler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı olduğu odadan görüntüler
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'a aşının yapılması
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın açıklamaları
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın Kaya'nın aşı olması
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın'ın aşı olması
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Gül'ün aşı olması
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın aşı olması ANKARA - Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. (2)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | CoronaVac aşısı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı (2) - Son Dakika