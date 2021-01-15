Son dakika haberi! CoronoVac aşısı Pamukova'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, ilçede sağlık görevlilerine yapıldı.

Pamukova İlçe Devlet Hastanesinde oluşturulan aşı odasında, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün de aşı oldu.

Övün, yaptığı açıklamada kendisinin eczacı ve sağlıkçı olarak ilk aşıyı olanlar arasında bulunduğunu söyledi.

Övün, vatandaşların endişe etmeden aşıyı yaptırmalarını tavsiye etti.

Hastane başhekimi Op. Dr. Muhammet Atay Özten de hazırlanan planlamaya göre aşının sağlık çalışanları ve vatandaşlara uygulanacağını kaydetti.

Özten, vatandaşların Sağlık Bakanlığına ait uygulamalardan randevu alarak aşı olmaya gelebileceklerine işaret etti.

Pamukova Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Musa Çallı ise tüm sağlık çalışanları için randevu oluşturulduğunu belirtti.

Vatandaşların da zamanı geldiğinde aynı ilgiyi ve özeni göstermelerini beklediğini aktaran Çallı, salgının aşı ile sonlanmasını arzu ettiklerini dile getirdi.