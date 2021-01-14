Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Rize'de sağlık birimlerine dağıtımı gerçekleştirilen aşının, bugün itibariyle vurulmasına başlandı.

Rize Sağlık Kompleksinde oluşturulan aşı uygulama merkezinde ilk aşılama, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe'ye yapıldı.

Aşı olduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Tepe, "İlimize 6 bin 720 doz aşı geldi. Sağlık çalışanlarımız için gelen aşıları ilk uygulama bugün başladık. İki gün içinde aşılamayı bitirmeyi düşünüyoruz. 28 gün sonra ikinci doz aşıları da sağlık çalışanlarımıza uygulayacağız. Rize'de yaklaşık 45 bin 65 yaş üstü nüfusumuz var. Aşılar geldiği zaman bu aşıları da uygulamayı düşünüyoruz. İlimizde risk gurubunda olan 65 yaş üstü ve evlerinde yatalak durumundaki hastalarımız için de kısa zaman içinde beklediğimiz aşılar geldiğinde hızlı bir şekilde aşılama sürecine girmiş olacağız." dedi.

Tepe, ilde ciddi sayıda vaka sayıların da düşüş yaşandığını ancak vaka sayılarının düşüyor olması asla ve asla hiç kimseyi rehavete kapılmamasını istedi.

Tepe'nin ardından sağlık yöneticileri ile sağlık çalışanları da aşı olmaya başladı.