Son dakika haberi: Çorum'da 783 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Çorum'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda kaçak yollarla üretilmiş 783 litre içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan sahte içki kullanımının önlenmesi için çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekiplerce kent merkezine bağlı köyde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 783 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişi hakkında işlem yapıldı.