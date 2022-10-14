Son dakika haberi... Çorum'da akrabalar arasındaki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde biri kadın iki kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki Eski Belediye Pasajı'ndaki bir berberde çıkan kavgada karşılıklı taraflardan iki kişiyi silahla ateş ederek yaralayıp kaçan A.K. ve B.K. ile kavgaya karıştıkları belirlenen K.K. ve Y.K. polis ve jandarmanın ortaklaşa çalışmasıyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. ile A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.K. ile Y.K. denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

Sungurlu'da bir pasajda husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada Yaşar K. ve pasajdan yaklaşık 100 metre ilerideki çocuk parkında Perihan K. silahla vurularak yaralanmıştı. Kavgaya karışan zanlılar olay yerinden kaçmıştı.