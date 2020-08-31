Son dakika haberi... Çorum'da arı'nın soktuğu şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Çorum'da bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Eskiekin bağları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Bekir Okan K., arılarına bakmak için kovanların bulunduğu bölge'ye gitti. Bir süre sonra arılar tarafından sokulan Bekir Okan K.'de alerjik reaksiyon oluştu. Durumu farkeden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Talihsiz adam sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ÇORUM