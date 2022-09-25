Olay, dün gece saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Kadir D. (26) tarafından göğüs bölgesinden bıçak darbesi alan Ferdi Bayraktar, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bayraktar, olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bayraktar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis bıçaklı saldırgan Kadir D. ile şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | ÇORUM'DA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 5 GÖZALTI - Son Dakika

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