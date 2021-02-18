Son dakika haberi! Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Karara göre, karantina bugün saat 19.00'dan itibaren yürürlüğe girdi.

Ayrıca, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu , Osmancık ilçesine bağlı Aşağızeytin köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Can Yaman, Cahil Periler dizisi için yaptığı anlaşmayı iptal etti

Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı