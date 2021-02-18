Çorum'un Osmancık ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Osmancık ilçesine bağlı Aşağızeytin köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.
Ayrıca, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.
Karara göre, karantina bugün saat 19.00'dan itibaren yürürlüğe girdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika