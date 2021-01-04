Birlikte yaşadığı kişi tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Aslıhan Dal'ın kuzeni Aslınur Bilan, cenaze töreninin ardından gazetecilere, zanlının en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Kadına şiddete karşı ağır yaptırımlar çıkartılmasını isteyen Bilan, "Acımızın tarifi yok. Artık caydırıcı cezaların çıkmasını istiyoruz. Kanları yerde kalmasın. En büyük cezaları almalarını istiyoruz. İnşallah hapisten çıkamazlar, orada çürürler." dedi.

Gülabibey Mahallesi'nde dini nikahla yaşadığı P.H. tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal'ın cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Ulu Mezarlık'a getirildi.

Çorum 'da dini nikahla yaşadığı kişi tarafından evinde boğularak öldürülen 3 çocuk annesi Aslıhan Dal, son yolculuğuna uğurlandı.

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