İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Çorum 'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden olan yaşlı adamın şimdi tek bir isteği var