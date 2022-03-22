Son dakika haber: Çorum'da feci kaza: 2 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber: Çorum'da feci kaza: 2 ölü

22.03.2022 23:49

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'da feci kaza: 2 ölü Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

Çorum'da feci kaza: 2 ölü

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, İhsan Köroğlu'nun kullandığı 19 SH 800 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi mesire girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarparak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Ömer Cansever (35), ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ömer Cansever olay yerinde, İhsan Köroğlu ise kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, Cansever ve Köroğlu'nun yakınları kaza yerinde olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Çorum'da feci kaza: 2 ölü
Son dakika haber: Çorum'da feci kaza: 2 ölü
Son dakika haber: Çorum'da feci kaza: 2 ölü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Çorum'da feci kaza: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Çorum'da feci kaza: 2 ölü - Son Dakika
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