Alevlerin ortasında kalan yabancı uyruklu ailenin ölüm kalım mücadelesi! Yerde hareketsiz kalan çocuklara kalp masajı yapıldı - Son Dakika
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Alevlerin ortasında kalan yabancı uyruklu ailenin ölüm kalım mücadelesi! Yerde hareketsiz kalan çocuklara kalp masajı yapıldı

15.09.2022 14:49

Çorum'da yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı gecekonduda yangın çıktı. Alevlerin ortasında mahsur kalan aileyi komşuları kurtardı. Yangında dumandan etkilenen Bilal Altuğma ile Safiye Al adlı bebeğe, kalp masajı ve suni teneffüs yapıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Anne ve baba, çocuklarının yerde hareketsiz yattığını görünce fenalık geçirdi.

Çorum'da yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı gecekonduda, dün saat 17.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SUNİ TENEFÜS VE KALP MASAJI YAPILDI

Evde mahsur kalan aileler, komşularının yardımıyla dışarıya çıkarılırken, Bilal Altuğma ile Safiye Al adlı bebek dumandan etkilendi. Mahalleden bir kişi, çocuklara suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. O anlar, çevreden bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çocuklarının yerde hareketsiz yattığını görüp fenalık geçiren ebeveynleri de komşuları sakinleştirdi.

GECEKONDU KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Dumandan etkilenen çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilal Altuğma'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, gecekondu kullanılmaz hale geldi. Öte yandan yangının, evin bazı odalarında biriktirilen atıklardan çıktığı değerlendirilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alevlerin ortasında kalan yabancı uyruklu ailenin ölüm kalım mücadelesi! Yerde hareketsiz kalan çocuklara kalp masajı yapıldı - Son Dakika

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