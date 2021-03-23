Son dakika haberi... Çorum'da gönüllü gençler okul bahçesine geleneksel oyun şemaları çizdi

Son dakika gündem haberi: Çorum Gençlik Merkezi gönüllüleri, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu bahçesine geleneksel çocuk oyunlarını çizdi.

Çorum Gençlik Merkezi gönüllüleri, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu bahçesine geleneksel çocuk oyunlarını çizdi. Çorum İmam Hatipliler Derneği üyelerinin de katıldığı etkinlikte gönüllü gençler "labirent", "yağ satarım bal satarım", "sek sek" ve "köşe kapmaca" gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını okul bahçesine çizdi. 10 gönüllü gencin çizdiği geleneksel oyun alanları, öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Çorum Gençlik Merkezi Gençlik lideri Melike Metin, AA muhabirine, yaptıkları çalışmayla geleneksel oyunların okul bahçesinde hayat bulduğunu söyledi. Çocuklara alternatif oyun alanları sunduklarını belirten Metin, "Bu çizimlerle okul bahçeleri çocuklar için alternatif oyun alanları haline dönüşüyor. Geleneksel sokak oyunlarıyla çocukların beden sağlığına katkı verilirken bir zamanlar anne babaların oynadığı bu oyunları da günümüze ve gelecek kuşaklara taşınmış oluyor." dedi.

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