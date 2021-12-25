Son dakika haberi... Çorum'da iki firma stokçuluk ve haksız fiyat artışı nedeniyle Bakanlığı bildirildi - Son Dakika

Çorum'da bir firmanın stokçuluk, bir firmanın da haksız fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle yaptırım uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığına şikayet edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı iddialarının kamuoyuna yansıması üzerine İl Ticaret Müdürlüğünün denetimlerini artırdığı belirtildi.

Bu kapsamda 13-23 Aralık tarihlerindeki denetimlerde haksız fiyat artışı konusunda 10 firmada 20 farklı temel ihtiyaç maddesi ürünün kontrol edildiği aktarılan açıklamada, 1 firmanın haksız fiyat artışına gittiği gerekçesiyle yaptırım uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirildiği vurgulandı.

Kentte stokçuluk denetimi kapsamında da 2 firmanın denetlendiğini anlatılan açıklamada, "Denetlenen firmalardan biri ile ilgili gerekli değerlendirmenin tamamlanması için ilgili belge ve bilgiler, Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderilmiştir. Bu firma da stokçuluk yaptığı gerekçesiyle gerekli yaptırım uygulanmak üzere bildirilmiştir." ifadesine yer verildi.