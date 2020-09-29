Son dakika haberi! Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga - Son Dakika

Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga

ÇORUM - Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavga çıktı. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alınırken, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Olay, Ulukavak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet oldu iddia edilen Batuhan Y., Furkan Y., Serkan A., Semih Ö., Umur D. ve karşı tarafta bulunan Nazmi D., Nurullah D., ve Semih Ö., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki grup birbirlerinin aracına ateş etmeye başladı. Silahlı kavganın ardından zanlılar olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken gözaltına alınan zanlılar Serkan A., Furkan Y. ve Batuhan Y. ve ifadelerinin alınmasının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.