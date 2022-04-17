ÇORUM'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika

ÇORUM'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaraandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Çorum- Samsun kara yolu Eskice köyü yol ayrımında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 BYP ve 06 BT 5473 plakalı iki otomobil, aşırı hız ve hatalı şerit ihlali nedeniyle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Bektaş Celepoğlu'nun (66) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Nermin Celepoğlu (66), Pinaye Nil Helvacı (5), Fatih Andıç (28), Gaye Celepoğlu (32) ve Sinem Acı (17), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı 5 kişi tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)