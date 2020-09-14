Son dakika haberi: Çorum'da köyde çıkan yangında 3 ev ve bir samanlık yandı - Son Dakika

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde çıkan yangında 3 ev ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi günü Sadık Öngür'e ait evde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Halim Öngür ve Hüseyin Öngür'e ait evlere de sıçradı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bayat Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangında 3 ev ile 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çukuröz köyü muhtarı Sait Özgen, yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

Yangınla beraber devletin ilgili kurumlarının seferber olduğunu belirten Özgen, "Gerek yangının söndürülmesi, gerekse sosyal yardım konularında devletin bütün kurumları kısa süre içinde köyümüze ulaştı. Kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Özgen, köyde 2014 yılında büyük bir yangın çıktığını ve 29 hanenin yandığını hatırlatarak "Bu kez köyümüzde 3 ev ve bir samanlık yandı. Yangın sırasında evlerde kimse yoktu. Çok şükür can kaybı ya da yaralanma olmadı." diye konuştu.

Öte yandan yangının ardından Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik de köyde incelemelerde bulundu.