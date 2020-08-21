Her şartta motosiklet kullanabilmek üzere eğitim alan motorize ekipler, gösterinin sonunda Türk bayrağı açtı.

Çorum 'da Motosikletli Polis Timleri Eğitim Kursu'nu tamamlayan polis memurları, motosikletleriyle akrobasi gösterisi yaptı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:51

Kaynak: AA

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