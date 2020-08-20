Son dakika haberi: Çorum'da oto hurdalığında yangın - Son Dakika

Yangın, Sanayi Sitesi'nin arka bölümlerinde bulunan bir esnafın, oto hurdalığında saat 13.00 sıralarında çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede çevrede bulunan araçlara sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, hurdalıktaki araçların birçoğunu küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin, 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:17

Kaynak: DHA

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