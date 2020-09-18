Son dakika haberi: Çorum'da şehit ailesi ve gazilere "Devlet övüç madalyası ve beratı" verildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Çorum'da şehit ailesi ve gazilere "Devlet övüç madalyası ve beratı" verildi

Son dakika gündem haberi... Çorum'da şehit ailesi ve gazilere "Devlet övüç madalyası ve beratı" verildi.

Son dakika haberi: Çorum'da şehit ailesi ve gazilere

Çorum'da şehit ailesi ve gazilere "Devlet övüç madalyası ve beratı" verildi.

Törende konuşan Vali Mustafa Çiftçi, şehitlerimizin aileleri ve evlatlarının aziz milletimize ve devletimize emanet olduğunu belirterek, "Milletimiz dün olduğu gibi bugün de "ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz" diyerek istiklalini ve istikbalini savunmaktadır. Bu vatanda yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Eğer onlar olmasaydı onlar canları, kanlarını bu vatan için feda etmeselerdi bizler burada olmayacaktık"dedi.

Vali Çiftçi'nin konuşmasının ardından şehit J. Asb. Kd. Çvş. Yavuz Selim Karaman'ın babası Hasan Karaman, şehit Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçe'nin kızı Miray Şah Gökçe'ye, şehit Uzman Çavuş Oğuz emre Erkoç'ın kızı Aybüke Erkoç'a, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin'in babası Mustafa Şirin'e, gazi Uzman Çavuşlar Yusuf Şen, Fatih Şahin, İsmail Keçeci, gazi polis memurları Kadir Pıçakçı, Kamil Şeremet, Tuğrul Adam ve gazi Sedat Güneş'e devlet övüç madalya ve beratlarını tevcih etti.

Programa İl Jandarma Komutanı Alb. İlhan Uzunoğlu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Murat Erdinç, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve şehit aileleri ve gaziler katıldı. - ÇORUM

Çiftçi, Çorum, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çorum'da şehit ailesi ve gazilere 'Devlet övüç madalyası ve beratı' verildi - Son Dakika

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