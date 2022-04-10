Son dakika haberi | Çorum'da şehit yakını ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Çorum'da şehit yakını ve gaziler iftarda buluştu

10.04.2022 21:39
Son dakika haberi | Çorum'da şehit yakını ve gaziler iftarda buluştu

Son dakika haber... Çorum'da şehit aileleri, gaziler ve yakınları, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Çorum'da şehit aileleri, gaziler ve yakınları, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, emniyet teşkilatının teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kapasitesini sürekli güçlendirdiğini söyledi.

Polis teşkilatının, devletin gücünü gösterdiğini belirten Gülser, "Şehitlerimizin de bize gösterdiği yol, bundan sonrası için çalışma hayatımızı belirlemektedir. Biz burada bir aradaysak, kanun ve nizamların uygulanabilirliğini gösterebiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz. Tüm meslektaşlarıma görevlerinde başarı diliyorum." dedi.

İftara şehit polis memurlarının aileleri ile gazilerin yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ve emniyet personeli katıldı.

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Polis, Çorum, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Çorum'da şehit yakını ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika


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