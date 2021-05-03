Çorum'da trafik polisleri, Trafik Haftası için "Trafikte sevgi, saygı ve hoşgörü için söyle" temasıyla video klip hazırladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, Trafik Haftası dolayısıyla kamera karşısına geçerek, Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir'in yanı sıra yaklaşık 50 trafik polisinin yer aldığı video klibin çekimleri yaklaşık 2 hafta sürdü.

Bir kısmı Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hititler'in başkenti Hattuşa Antik Kenti'ndeki tarihi eserlerin önünde çekilen video klipte trafik polislerinin zorlu mesailerini içeren görüntülere de yer verildi.

Çorum'un diğer tarihi ve turistik mekanlarının da gösterildiği klip, İl Emniyet Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesaplarından vatandaşların beğenisine sunuldu.