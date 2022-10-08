Bursa gündem: Yıldırım düşmesi sonucu 900 saman balyası yandı - Son Dakika
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Bursa gündem: Yıldırım düşmesi sonucu 900 saman balyası yandı

08.10.2022 20:34

Bursa haberleri... Çorum'da köy meydanına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 900 balya saman yandı.

Çorum'da köy meydanına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 900 balya saman yandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Deliler köyünde Murat Gödekoğlu'na ait saman balyalarının bulunduğu alana yıldırım düştü.

Balyaların yandığını gören köylülerin ihbarı üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Yangında 900 balya saman kullanılamaz duruma geldi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa gündem: Yıldırım düşmesi sonucu 900 saman balyası yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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