Bursa gündem: Yıldırım düşmesi sonucu 900 saman balyası yandı

Çorum'da köy meydanına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 900 balya saman yandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Deliler köyünde Murat Gödekoğlu'na ait saman balyalarının bulunduğu alana yıldırım düştü.
Balyaların yandığını gören köylülerin ihbarı üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
Yangında 900 balya saman kullanılamaz duruma geldi.
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