A.Ö'nün ifadesinde İçöz'e, babası M.Ö. istediği için ateş ettiğini söylemesi üzerine baba M.Ö. de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Mustafa İçöz, Sungurlu, Çorum, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Çorum'daki cinayetle ilgili baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika

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