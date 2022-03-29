Son dakika haberi: Çorum'daki dernek merkezinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Çorum'daki dernek merkezinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

29.03.2022 18:03
Son dakika haberi: Çorum'daki dernek merkezinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Son dakika haberi: Çorum'da polis ekiplerince bir dernek merkezine düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum'da polis ekiplerince bir dernek merkezine düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah bulundurulduğu tespit edilen dernek merkezine operasyon yapıldı.

Aramada, dernek merkezinin çelik kapısının üzerinde açılan bölmeye gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca, mutfak dolabının altına gizlenmiş ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi yakalandı.

Ruhsatsız silah kullandıkları tespit edilen 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon anı, polis kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Siirt'te bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi Siirt'te bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi Çorum'da tüfek ve kurusıkı tabanca ile okula gelen lise öğrencisi tutuklandı Çorum'da tüfek ve kurusıkı tabanca ile okula gelen lise öğrencisi tutuklandı

Ruhsatsız Silah, Av Tüfeği, Polis, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çorum'daki dernek merkezinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Mezbahada mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan kasap yaşamını yitirdi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 18:12:43. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Çorum'daki dernek merkezinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement