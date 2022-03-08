Son dakika haberi! Çorum polis'inden kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Çorum polis'inden kaçak akaryakıt operasyonu

08.03.2022 00:58
Son dakika haberi! Çorum polis'inden kaçak akaryakıt operasyonu

Son dakika habere göre Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 bin 785 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 bin 785 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, akaryakıt kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren KOM ekipleri, bir tanker ile kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığını tespit ettiler. Çorum- Sungurlu Karayolu üzerinde durdurularak tankerden alınan numunelerin yapılan ön incelemesinde; piyasadan toplatılması ve toplanması belirli Kanun ve Yönetmeliklere bağlı olan madeni yağ ve atık yağların çeşitli işlemlerden geçirilerek karışımlı akaryakıta dönüştürüldüğü tespit edilen 30 bin 785 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak karışımlı akaryakıt bulunan tankere el koyan polis ekipleri, tanker sürücüsü hakkında da adli işlem başlattılar. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Çorum polisinden kaçak akaryakıt operasyonu Son dakika haber: Çorum polisinden kaçak akaryakıt operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Çorum polis'inden kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Korkutan tahmin! Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Ambargolar sonrası petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
00:21 Gülşen sosyal medyayı salladı! Seyircinin kucağına oturdu, kalçasına tokat atıldı
00:15 Rusya, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes için ilan etti! İşte uygulanacak şehirler
00:11 FIFA'dan Rusya'da oynayan yabancı futbolcularla ilgili karar! Fesih hakkı tanındı
22:53 Savaşın ortasında bir nebze mutluluk! Ukraynalı genç diz çöküp sevgiline evlenme teklifi etti
22:50 Cem Yılmaz'dan "akaryakıt ve yağ " iması: Her dolmuşa gelmeyin
22:46 Kriz büyüyor! Manchester United ile Ronaldo arası iyice açıldı
22:36 Mücadelesi nefes kesti! Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
22:25 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor! Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşması berabere bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 01:07:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Çorum polis'inden kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement