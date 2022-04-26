Son dakika haberi | Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu

26.04.2022 16:33
Son dakika haberi | Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın aracı ile sahte bandrollü makaron sigara getireceği belirledi. Düzenlenen operasyonda şahsın aracında yapılan aramada 450 bin adet sahte, mükerrer bandrollü kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen makaronlara el konulurken, şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet etmek suçundan adli işlem başlattığı öğrenildi. - ÇORUM

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Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Polis, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


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