Son dakika haberi: ÇORUM ŞEHİT AYBÜKE ÖĞRETMEN KABRİ BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 4 yıl önce 9 Haziran'da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın için, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene babası Sadık Yalçın'ın yanı sıra Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve çok sayıda sevenleri katıldı.

'ÇOCUĞUMUZUN İSMİNİ YAŞATIYORLAR'

Baba Yalçın, Aybüke'nin isminin çeşitli yerlere verilmesi konusunda bir taleplerinin hiç olmadığını belirterek, 'Devletimizin kurumları, yerel yönetimler kendi bakış açıları doğrultusunda çocuklarımızın isimlerini parklara, kültür merkezlerine ve birimlere veriyorlar. Bu da 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sözünün anlamı olsa gerek. Devletin şehit ailelerine yaklaşımından, hizmetinden memnunuz. Çocuğumuzun ismini yaşatıyorlar. Türk milleti, dünyanın en masum milleti. Kime ekmek verdiyse, kime el uzattıysa arkasından hainlikle karşılaşmış. Bu nedenle Allah Türk milletinin yardımcısı olsun" dedi.

Tören, Sadık Yalçın ile beraberindekilerin, Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını sulaması ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından dualarla sona erdi.