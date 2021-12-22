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Son dakika haberi... Çorum Valisi Çiftçi'den "Küresel Öğretmen Ödülü" kazanan Kodaz'a başarı belgesi - Son Dakika

Son dakika haberi... Çorum Valisi Çiftçi'den "Küresel Öğretmen Ödülü" kazanan Kodaz'a başarı belgesi

22.12.2021 10:32
Son dakika haberi... Çorum Valisi Çiftçi'den "Küresel Öğretmen Ödülü" kazanan Kodaz'a başarı belgesi

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'da Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Keziban Kodaz, aldığı 50'den fazla uzmanlık ve kişisel gelişim sertifikasının yanı sıra 34 meslek dersi için müfredat hazırlaması, 5 ders kitabı yazması sayesinde "Küresel Öğretmen Ödülleri" (Global Teacher Awards) yarışmasında...

Çorum'da Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Keziban Kodaz, aldığı 50'den fazla uzmanlık ve kişisel gelişim sertifikasının yanı sıra 34 meslek dersi için müfredat hazırlaması, 5 ders kitabı yazması sayesinde "Küresel Öğretmen Ödülleri" (Global Teacher Awards) yarışmasında ilk 100'e girmesinden dolayı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Kodaz, öğrencilerine mesleki bilgi ve birikimlerini aktarmanın yanı sıra yurt genelindeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okutulmak üzere "Mesleki Matematik", "Genel Muhasebe", "Tek Düzen Muhasebe Sistemi", "Bilgisayarlı Muhasebe" ve "Finansal Okuryazarlık" adıyla 5 ders kitabının hazırlanmasında yazar ve alan uzmanı olarak görev aldı.

Türkiye'de ilk kez okutulacak "finansal okuryazarlık" dersinin eğitim programını da tasarlayan Kodaz, çeşitli kurumlarda iletişim, beden dili, sahne hakimiyeti, sınav kaygısı, öfke yönetimi, finansal okuryazarlık, kurum içi iletişim, etkili sunum teknikleri, stres ve çatışma yönetimi ve eğitim koçluğu gibi konularda 3 bine yakın kişiye eğitim verdi.

TÜBİTAK ve Avrupa Birliğinin hibe programlarıyla çok sayıda uluslararası projeye imza atan Kodaz, çalışma azmi ve başarıları nedeniyle 2018'de Milli Eğitim Bakanlığınca "81 İl 81 İyi Örnek" programında "yılın öğretmeni" olarak Çorum'u temsil etti.

Kodaz, projelerini İngilizceye çevirerek başvurduğu, Hindistan merkezli AKS Education tarafından organize edilen, 110 ülkeden binlerce eğitimcinin katıldığı "Küresel Öğretmen Ödülleri" (Global Teacher Awards) yarışmasında dünyadaki ilk 100 öğretmen arasına girdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Çiftçi, Kodaz'ı makamına davet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, daha sonra Kodaz'a başarı belgesini takdim etti.

Son dakika haberi... Çorum Valisi Çiftçi'den Küresel Öğretmen Ödülü kazanan Kodaz'a başarı belgesi

Bilge Kağan, Öğretmen, Çiftçi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çorum Valisi Çiftçi'den 'Küresel Öğretmen Ödülü' kazanan Kodaz'a başarı belgesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Çorum Valisi Çiftçi'den "Küresel Öğretmen Ödülü" kazanan Kodaz'a başarı belgesi - Son Dakika
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