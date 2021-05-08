Son dakika haberi: Covid-19'un 'fedakar savaşçıları' yaşadıkları zorlu süreci anlattı - Son Dakika

Son dakika haberi: Covid-19'un 'fedakar savaşçıları' yaşadıkları zorlu süreci anlattı

08.05.2021 09:55

Son dakika haberi: Covid-19'un 'fedakar savaşçıları' yaşadıkları zorlu süreci anlattı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 polikliniğinde görevli doktor ve hemşireler, salgının başından bu yana özverili çalışmalarını sürdürüyor.

Covid-19'un 'fedakar savaşçıları' yaşadıkları zorlu süreci anlattı

VAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 polikliniğinde görevli doktor ve hemşireler, salgının başından bu yana özverili çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'de yaklaşık bir yıla aşkın süredir korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, salgının kendilerinde oluşturduğu fiziksel ve psikolojik yorgunluğu hiçe sayarak, çalışmaya devam ediyor. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Van'da korona virüs vakalarının 2020 Mart ayı itibariyle görüldüğünü ifade ederek, o günden beri tüm sağlık camiasının korona virüs salgınıyla mücadele ettiklerini söyledi. Salgınla mücadele sürecinde fiziksel ve ruhsal anlamada en çok etkilenenin sağlık çalışanları olduğunu dile getiren Çelik, "Sağlık çalışanları bu süreçte maddi ve manevi çok etkilendiler. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları olarak baştan beri sağlık çalışanlarının etkileneceğini ve bir takım travmaların yaşanacağını biliyorduk. Literatürde de bununla ilgili eski çalışmalar var. Salgınla savaşan ekiplerin topluma yararlı olabilmesi ve daha fazla hizmet üretebilmeleri için kendilerinde hem psikolojik, hem de fiziksel olarak çok sağlam olmaları gerektiğini biliyoruz. Travma en çok evli kadınları, hemşireleri ve tanı almış özellikle covid-19 testi pozitif olmuş hastaların olduğu yerdeki arkadaşlarımızı daha fazla etkilemektedir" dedi.

"Bakıcılar çocuklarımıza bakmayı reddetti"

Korona virüs servisinde hizmet veren Yasemin Özgür isimli sağlık çalışanı ilk defa bir salgınla bu kadar ciddi mücadele ettiklerini anımsatarak her zaman ön saflarda yer aldıklarını ifade etti. Özgür, "Hepimizde ilk olarak korku, endişe, panik oluştu. Çünkü daha önce karşılaştığımız bir süreç değildi. Çocuklarımız vardı ve bu salgın bizi ne derecede etkileyecekti? Bunu bilemiyorduk. Bu yüzden hepimizde bir korku ve endişe vardı. Bundan dolayı sürekli bir psikolog ile irtibat halinde olma durumumuz oldu. Daha sonra yavaş yavaş mesleğimizin de ciddiyetini kabullenerek, bu duruma daha çok adapte olmaya başladık. Çocuğumuz vardı ve bu süreçte birçok yer kapalıydı. Bakıcılar sağlık çalışanı olduğumuz için bizim çocuklarımıza bakmayı reddettiler. Tabi bu durumda eşim de sağlıkçı olduğu için belki diğerlerine nazaran daha çok etkilendiğimi düşünüyorum. O da pandemi servisinde çalışıyordu. Çocuğumuzu nereye ve kime bırakacağımızı bilemiyorduk" ifadelerini kullandı.

"Bizim için çok sıkıntılı ve zordu ama alıştık"

Artık korona virüs ile mücadelede daha özverili çalışmaya, hasta ve hasta yakınlarına daha çok ciddiyetle yaklaşmaya başladıklarını belirten Özgür, "Hastalığın ciddiyetini kabullendik ve işimize daha adapte olduk. Hasta yakınlarımızın; 'Hastalarımız size emanet, siz anne ve babasısınız' diyerek bizi birçok noktada yalnız bıraktıklarını gördük. Evet, bizim için çok zordu. Psikolojik olarak çok yıprandık. Çünkü hastaların genel durumları birden kötüleşiyordu. Bu normal takip ettiğimiz servis hastaları gibi değildi ama artık biz de bu sürece alışmaya başladık" diye konuştu.

"Zorlu bir süreçti hala devam ediyor"

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı ve Covid-19 Servisi Birim Sorumlusu Mehmet Koçer de korona virüs salgını sürecinde yaşadığı sorunlara değinerek, "Birçok hastalıkta, birçok doğal afette görev aldım. Ama ilk defa tüm dünyayı böyle tehdit eden bir salgınla karşı karşıya kaldık. Çok zorlu bir süreçti ve çok korkuyorduk. Hepimizin aileleri, çocukları vardı. Çok korkuyor ve panikliyorduk. Evimize ve çocuklarımıza hastalık bulaştıracağız diye çok tedirgindik ama zamanla buna alıştık. Tabi bunda da Sağlık Bakanımızın ve hastane yönetimimizin büyük bir çabası var. Bakanlığımızın bize psikolojik danışma hattı açması, onların bizi aramaları, onlarla sürekli irtibat halinde olmamız bize büyük bir fayda sağladı. İnşallah insanlarımızın ve bizlerin çabasıyla kısa sürede bu salgından kurtulacağız" dedi.

Son dakika haberi: Covid-19'un 'fedakar savaşçıları' yaşadıkları zorlu süreci anlattı
Son dakika haberi: Covid-19'un 'fedakar savaşçıları' yaşadıkları zorlu süreci anlattı
Son dakika haberi: Covid-19'un 'fedakar savaşçıları' yaşadıkları zorlu süreci anlattı
Son dakika haberi: Covid-19'un 'fedakar savaşçıları' yaşadıkları zorlu süreci anlattı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Türkiye, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Covid-19'un 'fedakar savaşçıları' yaşadıkları zorlu süreci anlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmüne sessiz kalmadı Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmüne sessiz kalmadı Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti

Son Dakika Haberleri
10:00 İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri
09:57 Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
09:33 İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
09:29 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı
09:26 Kumarhane baskınında 220 kişi yakalandı, 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi
09:18 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı         
11:09
Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:03
Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada         
10:24
Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım         
10:03
'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı 'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı         
09:51
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti         
09:42
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi         
09:19
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu         
18:54
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı         
18:42
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 11:42:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Covid-19'un 'fedakar savaşçıları' yaşadıkları zorlu süreci anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement