Son dakika haberi... Covid hastasını 8 saatlik çalışma ile hastaneye ulaştırdılar - Son Dakika

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyünde rahatsızlanan korona virüs hastası, kar ve tipiden kapalı olan köyün yolunun İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 8 saatlik çalışma ile açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyü Dağlıca mezrasında korona virüs şüphesi taşıyan ve göğüs ağrısı nedeniyle rahatsızlanan 56 yaşındaki A.K'nın yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak yardım talebinde bulundu. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekipleri, İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekiplerinden yardım istedi. Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından yolun ulaşıma açılmasıyla hastaya ulaşan sağlık ekipleri, köyde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastayı Sason Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı.

(Ekrem Aktaş/ İHA)