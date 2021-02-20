Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü - Son Dakika

Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü
20.02.2021 22:02
Ankara'da, Çubuk Çayı üzerindeki köprüden çayın beton yatağına düşen Mustafa K., hayatını kaybetti. Şahsın, köprüden düştüğü üzerinde duruluyor.
Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Etlik Caddesi üzerinde bulunan Çubuk Çayı'nda meydana geldi. Çayın üzerindeki köprüden geçen vatandaşlar, alt taraftaki beton zeminde hareketsiz yatan bir kişiyi görüp, 112 Acil'e ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile çayın yatağına inen ekipler, yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
KÖPRÜ ÜSTÜNDE DÜŞEN KİŞİYE AİT ALKOL BULUNDU
Köprü üstünde bir poşet içinde bulunan alkolün ise ölen kişiye ait olduğu belirlendi. Şahsın köprünün üstünden düşerek hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İsminin Mustafa K. olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin soruşturması sürüyor.
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