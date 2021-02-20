Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü - Son Dakika

Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü

20.02.2021 22:02
Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü, System.String[]

Ankara'da, Çubuk Çayı üzerindeki köprüden çayın beton yatağına düşen Mustafa K., hayatını kaybetti. Şahsın, köprüden düştüğü üzerinde duruluyor.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Etlik Caddesi üzerinde bulunan Çubuk Çayı'nda meydana geldi. Çayın üzerindeki köprüden geçen vatandaşlar, alt taraftaki beton zeminde hareketsiz yatan bir kişiyi görüp, 112 Acil'e ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile çayın yatağına inen ekipler, yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

KÖPRÜ ÜSTÜNDE DÜŞEN KİŞİYE AİT ALKOL BULUNDU

Köprü üstünde bir poşet içinde bulunan alkolün ise ölen kişiye ait olduğu belirlendi. Şahsın köprünün üstünden düşerek hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsminin Mustafa K. olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin soruşturması sürüyor.

Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü
Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü
Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü
Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü
Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü
Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü
Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü
Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü

Çubuk Çayı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti Yerli koronavirüs aşısının Faz-2 çalışmalarında ilk sonuçlar umut verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi: Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı: 3 asker yaralandı Gülşen'in birbirinden uyumsuz kombini şaşkın bakışların odağı oldu Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz Kuş gribi ilk kez insanlara bulaştı! Rusya'da 7 kişi karantinaya alındı, DSÖ bilgilendirildi
Milliler, Hollanda'nın kazanmasıyla EuroBasket biletini kaptı Milliler, Hollanda'nın kazanmasıyla EuroBasket biletini kaptı         
22:13
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bir tuzağı daha bertaraf ettik Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bir tuzağı daha bertaraf ettik         
21:39
Bir Zamanlar Çukurova, Esra Dermancıoğlu için çanları çalmaya başladı Bir Zamanlar Çukurova, Esra Dermancıoğlu için çanları çalmaya başladı         
21:09
Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı         
20:39
Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor         
19:53
Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü         
17:57
Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş         
17:47
Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti         
17:03
Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular         
14:52
İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi         
11:47
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü         
11:40
Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor         
11:11
Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir         
10:55
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada         
10:42
İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır         
10:21
İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2021 22:35:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei