Son dakika haberi: Çubuk'ta şehit yakınlarından Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit yakınları, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a ziyarette bulundu.

Terör Mağdurları Derneği Çubuk İlçe Temsilcisi Zeki Avan ile dernek üyeleri, ziyarette Belediye Başkanı Demirbaş'a faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Şehit yakınları ve gaziler olarak en çok destek aldıkları bir dönemi yaşadıklarını aktaran Avan, "Dernek olarak her zaman şehit yakınlarının ve gazilerimizin yanındasınız. Sık sık şehit yakınımızı ve gazimizi ziyaret ediyorsunuz. Hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadınız. Özellikle de salgın döneminde her an yanımızda oldunuz."ifadesini kullandı.

Demirbaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernekle birlikte birçok faaliyet yürüttüklerini, bundan sonra da yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Avan, ziyaret anısına Demirbaş'a Türk bayrağı ile duvar saati hediye etti.