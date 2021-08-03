Çubuklu besicilerden yangın bölgesine yem yardımı - Son Dakika

Çubuk ilçesindeki besiciler, orman yangınlarından etkilenen ve mağdur olan vatandaşların büyük ve küçükbaş hayvanlarının beslenebilmesi için Muğla'ya 1 tır yem gönderdi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmek üzere gönderilen 1 tır yem için Atatürk Caddesi'nde uğurlama programı düzenlendi.

İlçedeki besiciler tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan süt ve besi yemlerinin yüklendiği tır, Atatürk Parkı önünden Muğla'nın Milas ilçesindeki besicilere dualar eşliğinde uğurlandı.

Programa Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, belediye meclis üyeleri ve besiciler katıldı.

İlçelerinden yangın bölgesindeki kardeşlerine yardım seferberliği başladığını söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, hayırseverlere teşekkür etti.

Demirbaş, şunları söyledi:

"Tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de esnafımız, vatandaşlarımız, kurumlarımız yardım eli uzatmak için yangın bölgesine seferber oldu. Bugün de besicilerimiz o bölgede mağdur olan, zarar gören, hayvanları olan ve şu an gıda bulmakta zorlanan hayvanlara yem yardımı için 1 tır dolusu yem topladılar. Şimdi de tırımızı yolcu ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz tüm vatandaşlarımıza. Görev esnasında şehit olan ormancılarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an orda görevli vatandaşlarımız gece gündüz canpare bir şekilde yangını söndürmeye çalışıyorlar. Hükumetimiz devletimiz çok güçlü. Sayın Cumhurbaşkanımız da olaydan hemen sonra olay yerine intikal etti. Zararların karşılanacağı noktasında beyanda bulundu."

Yardımı organize eden besicilerden Cemal Yılmaz ise 27 ton yaklaşık 540 çuval besi ve süt yemini bölgedeki kardeşlerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Yardım tırının Muğla'nın Milas ilçesine gönderileceğini ifade eden Yılmaz, "Besici vatandaşlarımızdan topladığımız hayırlar bunlar. Bu yardım kampanyasını organize ettik. İnşallah hızlı bir şekilde yerine ulaştırılacak. Bölgedeki kardeşlerimizin yaralarına merhem olabilirsek, bizim için en büyük mutluluk olur"' diye konuştu.