Son dakika haberi: Çukura düşen kirpiyi esnaf kurtardı - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir çukura düşen kirpi esnaf Savaş Bozkurt tarafından kurtarıldı.

Sabah erken saatte dükkanını açmaya gelen Savaş Bozkurt, kapının önünü temizlerken ilginç bir ses duydu. Bunun üzerine etrafı kontrol eden Bozkurt, dükkanının az ilerisindeki çukurda bir kirpinin mahsur kaldığını fark etti. Mahsur kalan kirpi, kürek yardımıyla esnaf Bozkurt tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kuyudan çıkarılan kirpi daha sonra gözlerden kayboldu. - VAN