Son dakika haberi: Çukura düşen kirpiyi esnaf kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi: Çukura düşen kirpiyi esnaf kurtardı
03.11.2020 15:15
Son dakika 3. sayfa haberine göre Van'ın Tuşba ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir çukura düşen kirpi esnaf Savaş Bozkurt tarafından kurtarıldı.
Van'ın Tuşba ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir çukura düşen kirpi esnaf Savaş Bozkurt tarafından kurtarıldı.
Sabah erken saatte dükkanını açmaya gelen Savaş Bozkurt, kapının önünü temizlerken ilginç bir ses duydu. Bunun üzerine etrafı kontrol eden Bozkurt, dükkanının az ilerisindeki çukurda bir kirpinin mahsur kaldığını fark etti. Mahsur kalan kirpi, kürek yardımıyla esnaf Bozkurt tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kuyudan çıkarılan kirpi daha sonra gözlerden kayboldu. - VAN
Son Dakika Azerbaycan ordusu, Hocalı katliamının başrolündeki Ermeni komutanı ağır yaraladı Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları 99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi