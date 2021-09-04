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Son dakika haber: Çukurca yeni spor ve turizm tesisi yatırımlarıyla turistleri cezbedecek - Son Dakika

Son dakika haber: Çukurca yeni spor ve turizm tesisi yatırımlarıyla turistleri cezbedecek

04.09.2021 15:26
Son dakika haber: Çukurca yeni spor ve turizm tesisi yatırımlarıyla turistleri cezbedecek, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Doğal güzellikleriyle son yıllarda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapımı tamamlanan spor ve turizm tesislerinin toplu açılışı yapıldı.

Doğal güzellikleriyle son yıllarda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapımı tamamlanan spor ve turizm tesislerinin toplu açılışı yapıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajı okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, açılışta yaptığı konuşmada, bölgenin tanıtılmasında festival, fuar ve sempozyumların büyük katkısı olduğunu söyledi.

Kentin artık şiddetle, terörle anılmadığını ifade eden Akbıyık şunları kaydetti:

"Hakkari artık festivallerle, sempozyumlarla, fuarlarla anılıyor. Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu da burada ilimizi ve ilçelerimizi en güzel şekilde temsil ediyor. Türkiye'nin değişik illerinden fotoğrafseverler, doğaseverler buraya geldi. Hakkari'nin dağlarıyla, güzellikleriyle, flora ve faunasıyla Türkiye'de kıyaslanabileceği bir coğrafya olmadığı kanaatindeyim. Ancak Himalayalar, Alplerle kıyaslanabilir. Hakkari, Zap Suyu, Cilo Sat Gölleri, Türkiye'nin en yüksek dağları, buzullarıyla, yine inanç turizmi anlamında değerleriyle ülkemizde önemli bir yere sahip. Kentimiz aynı zamanda tarihin en yüksek yatırımlarını alıyor."

Kaymakam Hasan Kurt ise ilçeye farklı illerden misafirler ve turistlerin geldiğine işaret ederek, "Gelinen nokta gösteriyor ki artık Çukurca, Hakkari bundan sonra kabuğunu kıran, gelişen, dış dünyaya en güzel şekliyle bölgesel zenginliklerini gösteren bir şehir haline geldi. Güvenlik güçlerimizin üstün gayreti, Sayın Valimizin ve tüm paydaşların destekleri ile artık Hakkari, Çukurca çok farklı bir şehir, çok farklı bir ilçe ve kendisini en güzel şekliyle ulusal ve uluslararası alanlarda gösteren bir şehir haline geldi." diye konuştu.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek şenlik ve sportif faaliyetler için bir arada bulunduklarını, kent sakinlerine hizmetin en güzelini sunmak için ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını aktardı.

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nun gösterisinin ardından kurdele kesilerek yapımı tamamlanan spor tesisleri, butik otel, restore edilen tarihi Emir Şaban Camisi ile taziye evinin toplu açılışı yapıldı.

Katılımcılar daha sonra tesisleri gezdi.

Törene AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika haber: Çukurca yeni spor ve turizm tesisi yatırımlarıyla turistleri cezbedecek
Son dakika haber: Çukurca yeni spor ve turizm tesisi yatırımlarıyla turistleri cezbedecek
Son dakika haber: Çukurca yeni spor ve turizm tesisi yatırımlarıyla turistleri cezbedecek
Son dakika haber: Çukurca yeni spor ve turizm tesisi yatırımlarıyla turistleri cezbedecek

Çukurca, Türkiye, Hakkari, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çukurca yeni spor ve turizm tesisi yatırımlarıyla turistleri cezbedecek - Son Dakika


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