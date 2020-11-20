Son dakika haberi | Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı ihalesi yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı ihalesi yapıldı

20.11.2020 17:35
Son dakika haberi | Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı ihalesi yapıldı, System.String[]

Son dakika haberler: Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı ihalesinde en uygun teklifi, 297 milyon 100 bin avro artı KDV karşılığında Favori İşletmecilik AŞ/YAKO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ ortak girişimi verdi.

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı ihalesinde en uygun teklifi, 297 milyon 100 bin avro artı KDV karşılığında Favori İşletmecilik AŞ/YAKO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ ortak girişimi verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen ihale öncesi, komisyon başkanı DHMİ Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanı Ömer Gönül, kısa açıklamada bulundu.

Gönül, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın altyapı inşaatına DHMİ'nin devam ettiğini ve gerçekleşme oranın yüzde 85 olduğu belirterek, "Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi ile birlikte bölgenin özellikle turizm, lojistik, tarım, sanayi ve gıda gibi sektörlerindeki potansiyelinin artacağı öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu ihaleye ilişkin 7 firmanın dosya satın aldığını ve bunların yer görme belgelerinin onaylandığını ifade eden Gönül, şunları belirtti:

"Taya Liman İşletmesi AŞ tarafından teşekkür mektubu sunuldu. Favori İşletmecilik AŞ/YAKO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ ortak grişimi, EMT İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ/Ziver İnşaat Taah. Mad. Tur. Paz. San. Tic. AŞ ortak girişimi, RC Rönesans İnşaat Taahhüt AŞ, IC İçtaş İnşaat ve Ticaret AŞ, YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, TAV Havalimanları Holding AŞ teklif verdi."

Gönül, ihale sonucunun DHMİ Yönetim Kurulu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından onaylanmasının ardından resmiyet kazanacağını belirtti.

Giriş konuşmasının ardından ihalenin ilk aşamasına geçildi. Bu aşamada teklif veren firmaların dış zarfları açılarak evrakların var/yok değerlendirmesi yapıldı. İkinci aşamada firmaların iç zarfları açılarak başkan tarafından ihale teklifleri okundu.

Birden fazla isteklinin olması dolayısıyla ihalede en uygun teklif açık artırma usulüyle belirlendi. Şirketlerle yapılan ve 147 tur süren pazarlık sonucunda en uygun teklifi 297 milyon 100 bin avro artı KDV karşılığında Favori İşletmecilik AŞ/YAKO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ ortak girişimi yaptı.

Proje toplam 3 etap halinde planlanıyor. 1. etap yatırımların tamamlanarak havalimanının hizmete verilmesi için planlanan yatırım süresi 2,5 yıl olup işletme süresi 25 yıl olacak.

Tekstil Sektörü, Çukurova, Ticaret, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı ihalesi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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